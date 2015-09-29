Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.09.2015Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 3: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.09.2015
In der 3. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 stehen für die KandidatInnen wieder neue Herausforderungen an. Dieses Mal ein Partnershooting mit dem Motto "Trachtenliebelei". Die Models kommen sich näher als man denkt. Kosmas Pavlos Headbooker von Wiener Models besucht die diesjährigen KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 im Modelloft. Für einen der Kandidaten geht es nach Mailand. Während Bernhard in Mailand um einen Job kämpft, kämpfen die restlichen KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 auch in Wien um einen Job. Ein Casting für das Seitenblicke Magazin steht an. Juror Papis Loveday shootet gemeinsam mit ausgewählten KandidatInnen für das Seitenblicke Magazin. Begeistert sind auf jeden Fall alle Anwesenden und die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 können sich einiges von ihrem Juror abschauen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick