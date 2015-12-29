Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.12.2015

PULS 4Staffel 7Folge 16vom 29.12.2015
Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.12.2015

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.12.2015 Jetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 16: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.12.2015

105 Min.Folge vom 29.12.2015

Beim Fotoshooting mit Mode- und Werbefotograf Ricky Lo werden die Angelina und Fabian vor große Herausforderungen gestellt. Auch die engagierte Mia darf sich bei einem Realjob beweisen. Juror Papis Loveday ist stolz auf seine Models. Für Kandidatin Gloria gibt es ein radikales Makeover. Sie hat in Hongkong noch keinen Job ergattert, Juror Papis Loveday glaubt jedoch an ihr Potenzial und lässt ihr einen neuen Look verpassen. Was Gloria zu ihren neuen Haaren sagen wird? Nach Glorias radikalem Makeover geht es auch für sie zurück ins Model-Apartment. Dort trifft die selbstbewusste Vorarlbergerin auf ihre Mitstreiter. Diese reagieren teilweise geschockt und überrascht auf Glorias neues Haarstyling. Beim Shooting für Jessica Job sollen sich alle KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" außer Melisa unter Beweis stellen. Die Tatsache stößt Melisa sauer auf. Während ihre Mitstreiter ihr Bestes geben, verbringt sie ihre Zeit in Läden um ein wenig zu shoppen. Vielen Herausforderungen mussten sich die Models bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" stellen. Wer fliegt hoch und wer fällt am Ende tief? Juror Papis Loveday glaubt an das Potenzial seiner Models, doch nicht jeder konnte ihn überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 9 Staffeln und Folgen