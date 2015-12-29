Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.12.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 16: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 29.12.2015
Beim Fotoshooting mit Mode- und Werbefotograf Ricky Lo werden die Angelina und Fabian vor große Herausforderungen gestellt. Auch die engagierte Mia darf sich bei einem Realjob beweisen. Juror Papis Loveday ist stolz auf seine Models. Für Kandidatin Gloria gibt es ein radikales Makeover. Sie hat in Hongkong noch keinen Job ergattert, Juror Papis Loveday glaubt jedoch an ihr Potenzial und lässt ihr einen neuen Look verpassen. Was Gloria zu ihren neuen Haaren sagen wird? Nach Glorias radikalem Makeover geht es auch für sie zurück ins Model-Apartment. Dort trifft die selbstbewusste Vorarlbergerin auf ihre Mitstreiter. Diese reagieren teilweise geschockt und überrascht auf Glorias neues Haarstyling. Beim Shooting für Jessica Job sollen sich alle KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" außer Melisa unter Beweis stellen. Die Tatsache stößt Melisa sauer auf. Während ihre Mitstreiter ihr Bestes geben, verbringt sie ihre Zeit in Läden um ein wenig zu shoppen. Vielen Herausforderungen mussten sich die Models bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" stellen. Wer fliegt hoch und wer fällt am Ende tief? Juror Papis Loveday glaubt an das Potenzial seiner Models, doch nicht jeder konnte ihn überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick