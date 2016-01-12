Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 12.01.2016 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 18: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 12.01.2016
Die 18. Folge und somit das Halbfinale von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" startet direkt mit der letzten Fashion-Academy gemeinsam mit Juror Papis Loveday. Im knappen Outfit müssen sich die KandidatInnen einem letzten Catwalk-Training stellen. Nach der letzten Fashion-Academy steht mit YouTub-Star Sami Slimani wieder Happy Time für die KandidatInnen an. Was hat er sich denn nun wieder für seine Lieblinge überlegt? In Hongkong steht das letzte Shooting für die KandidatInnen an. "Human Food" lautet das Motto und wird von Top-Fotograf Stefan Armbruster fotografiert. Doch was die Models nicht wissen, einer muss danach die Show verlassen. Die Zeit und Herausforderungen in Hongkong sind vorbei. Melisa musste die Show direkt nach dem "Human Food" Shooting mit Stefan Armbruster verlassen. Wer konnte sich vor Juror Papis Loveday nicht beweisen? Aus 5.000 BewerberInnnen schafften es nur die besten 20 Boys & Girls in die Show. In der 18. Folge stehen nur mehr fünf Models vor Juror Papis Loveday. Wer kommt dem Sieg näher und schafft den Einzug in das große Finale von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls".
