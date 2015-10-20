Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 20.10.2015

PULS 4Staffel 7Folge 6vom 20.10.2015
Tschüss Österreich, Hallo Marrakesch. Für die KandidatInnen, Jury und Crew geht es in den Orient. In der marokkanischen Metropole Marrakesch werden die Models wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Am bekannten Djeema el Fna müssen sich die Models von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 ihrem ersten Shooting direkt in Marrakesch stellen. Doch dieses machen sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Schlange. Am bekannten Djeema el Fna müssen sich die Models von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 ihrem ersten Shooting direkt in Marrakesch stellen. Doch dieses machen sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Schlange. Nach einem aufregenden Shooting steht für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 ein Casting an. Wer kann den Job für die Fashion-Show des marokkanischen Designers Karim Tassi ergattern? Bei der 6. Entscheidung von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 kochen die Emotionen unter den Models hoch. Die Jury hat eine Entscheidung getroffen.

