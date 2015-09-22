Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 22.09.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 2: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 22.09.2015
101 Min.Folge vom 22.09.2015
In der 2. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" geht es für die KandidatInnen nach Wien. Der Einzug ins Modelloft steht an und die TOP 19 werden im DC Tower haußen. Nach dem Einzug ins Modelloft müssen sich die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" einem Shooting stellen. Doch dieses Mal nicht mit ihren Konkurrenten als Shootingpartner, sondern mit einem ganz besonderem Accessoire: Ein Pferd. Nach einem aufregenden Shooting auf der Pferdekoppel, geht es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auch gleich weiter. Das große Kampagnenshooting und der Trailer-Dreh steht an.
