Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 13.10.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 5: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 13.10.2015
In der 5. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht für die KandidatInnen ein Action Jump Shooting an. Es geht in die Höhe. Wer kann sich beweisen und wer hat Schwierigkeiten? Nach einen aufregenden Shooting geht es bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" für die KandidatInnen auch gleich weiter. Ein Hofer Casting steht an. Wie in jeder Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4, steht auch in der 5. Folge wieder die Fashion-Academy mit Papis Loveday an. Dieses Mal zeigen sich die KandidatInnen in Latex-Outfits. Auch in der 5. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht wieder eine Entscheidung an. Zu Beginn der Sendung musste Alexandra die Show verlassen.
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