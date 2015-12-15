Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 15.12.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 14: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 15.12.2015
In der 14. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 steht für die KandidatInnen das Covershooting für das internationale Life-Style-Magazin - Men’s Health oder Women’s Health an. Wer kann Top-Fotografen Robert Grischek überzeugen? Nach einem wirklich aufregenden Covershooting und den Job für Men’s Health und Women’s Health steht für die Boys & Girls wieder eine Fashion-Academy mit Juror Papis Loveday an. Ein letztes Mal werden die Models im DC Tower unter die Lupe genommen. Styling-Tipps stehen an. Nach den Styling-Tipps mit Juror Papis Loveday geht es für die KandidatInnen zur Bloggerkonferenz. Vor Youtube-Star Sami Slimani, ehemalige ANTM-Kandidatin und Erfolgsbloggerin Tatjana Catic, Beauty-Bloggerin Anna Posch (poschstyle) und erfolgreichster nationaler Male-Blogger, Newkissontheblog alias Jean-Claude Mpassy müssen sich die Boys & Girls beweisen. Der letzte Catwalk in der Entscheidungslocation von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 sorgt bei den Juroren Bianca Schwarzjirg und Papis Loveday für Tränen. Ist es Stolz? Oder vielleicht doch Ärger? Die Tränen sind auf jeden Fall ansteckend.
