Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 24.11.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 11: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 24.11.2015
In der 11. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 steht alles unter dem Motto "Androgyn". Um die KandidatInnen zu unterstützen ist Mario Novak aus der letzten ANTM-Staffel zu Besuch. Ob die Boys & Girls das Thema richtig umsetzen können? Bei der Glatzen-Challenge mit Juror Papis Loveday und Bloggerin Anna Posch verdreht der Fotograf Mato Johannik einigen Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 den Kopf. Lifestyle-Unikat, Fashion-Liebhaber und vor allem ANTM-Kandidat der letzten Staffel, Mario Novak, feiert sein Comeback. Nach einem aufregenden Tag geht es für die Boys & Girls zurück ins Loft und Mario gibt ein wenig Catwalk-Unterricht. Auch bei der Entscheidungsshow steht alles unter dem Motto "Androgyn". Die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 stellen sich einem etwas anderen Catwalk in der 11. Folge.
