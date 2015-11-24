Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 24.11.2015

PULS 4Staffel 7Folge 11vom 24.11.2015
Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 24.11.2015

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 24.11.2015 Jetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 11: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 24.11.2015

101 Min.Folge vom 24.11.2015

In der 11. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 steht alles unter dem Motto "Androgyn". Um die KandidatInnen zu unterstützen ist Mario Novak aus der letzten ANTM-Staffel zu Besuch. Ob die Boys & Girls das Thema richtig umsetzen können? Bei der Glatzen-Challenge mit Juror Papis Loveday und Bloggerin Anna Posch verdreht der Fotograf Mato Johannik einigen Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 den Kopf. Lifestyle-Unikat, Fashion-Liebhaber und vor allem ANTM-Kandidat der letzten Staffel, Mario Novak, feiert sein Comeback. Nach einem aufregenden Tag geht es für die Boys & Girls zurück ins Loft und Mario gibt ein wenig Catwalk-Unterricht. Auch bei der Entscheidungsshow steht alles unter dem Motto "Androgyn". Die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 stellen sich einem etwas anderen Catwalk in der 11. Folge.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 9 Staffeln und Folgen