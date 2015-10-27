Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 27.10.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 7: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 27.10.2015
In der 7. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 steht das "Oriental Beauties" Shooting mit Fotografin Laura Karasinski an, nebenbei auch gleich das Duell zwischen Junel und Adrian. Nach dem spannenden Shooting am Pool steht für Junel und Adrian eine Entscheidung an. Denn nur einer schafft es in die nächste Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4. Juror Papis Loveday hat beim abendlichen Barbecue hohen Besuch einfliegen lassen. Bloggerin Daria Daria soll den KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Adrian musste in der 7. Folge "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 bereits die Show verlassen. Fühlen sich die restlichen KandidatInnen nun sicher? Oder muss noch jemand gehen?
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