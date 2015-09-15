Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 15.09.2015Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 1: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 15.09.2015
10 Girls und 10 Boys kämpfen in der neuen Staffel "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" um den heiß begehrten Titel. Zum Auftakt der Staffel geht es für alle KandidatInnen und Jury nach Salzburg. Nach der heißen Auftakt-Show am Kapitelplatz in Salzburg dürfen die 20 KandidatInnen ihr traumhaftes Hotel beziehen. Die Freude ist groß und die Boys äußern sich zum ersten Mal über ihre Konkurrentinnen. Doch was sie zu Beginn nicht wissen: Sie werden belauscht. Nach der ersten Nacht in Salzburg steht für die KandidatInnen am nächsten Tag auch schon das erste offizielle Shooting an. Sissi & Franz lautet das Thema. An einer wunderschönen Location direkt am Attersee müssen sich die TOP 20 beweisen. Wie nach jeder Folge bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" steht auch in dieser Staffel direkt nach der ersten Folge eine Entscheidung an. Wer hat sich bei den Challenges und beim Shooting am Attersee am Besten geschlagen und wer konnte weniger überzeugen?
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