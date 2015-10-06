Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 06.10.2015

PULS 4Staffel 7Folge 4vom 06.10.2015
Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 06.10.2015

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 06.10.2015Jetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 4: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 06.10.2015

105 Min.Folge vom 06.10.2015

Spät aber doch, steht für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 das große Umstyling an. Was man eigentlich nicht glauben kann: Es gibt einen Aufreger bei den Burschen. Nach dem großen Umstyling und Babyshooting dürfen die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" das erste Mal ihr neues Styling sehen. Einige geschockte und andere begeisterte Blicke. Während Adrian und Tassilo einen Job ergattert haben, steht für die restlichen KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" ein Catwalk-Training mit Juror Papis Loveday an. Kandidat Bernhard versucht sein Glück in der Modepetropole Mailand. Unterstützung bekommt er dort vom Gewinner der letzten Staffel "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" Oliver Stummvoll. Oliver selbst arbeitet bereits sehr erfolgreich im Model-Business und war unter anderem das Gesicht von Versace.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 7 Staffeln und Folgen