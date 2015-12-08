Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 08.12.2015 Jetzt kostenlos streamen
Im Schloss Neugebäude in Wien steht wohl das emotionalste Shooting für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" an. Mit dem Motto "Romeo & Julia" müssen sie ihre pure Emotion zeigen und am Foto rüberbringen können. Ob die Boys & Girls überzeugen können? Damit haben die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" so gar nicht gerechnet. Nach einem emotionalen Shooting fließen bei den meisten Boys & Girls die Tränen. Von ihren Familienmitgliedern und Freunden, welche sie wochenlang nicht gesehen haben, werden sie überrascht, umarmt und geknuddelt. Motivation für die letzten Wochen wurde getankt und nun geht es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 zu einem weiteren Casting. Wer kann den Job für WIENERIN ergattern und überzeugen? Bei der 13. Entscheidung von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 gibt es eine ganze besondere Überraschung für die Models, mit der sie wohl so gar nicht gerechnet haben. Aufeinmal steht Publikumsliebling Maximiliano am Catwalk.
