Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 10.11.2015Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 9: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 10.11.2015
In der 9. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 geht es für die KandidatInnen nach Zell am See Kaprun. Neue Herausforderungen stehen an und die Models müssen sich beweisen. Nach einem aufregenden Shooting mit Top-Fotograf Gerry Frank müssen sich die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 einer spannenden und herausfordernden James Bond Challenge mit Juror Papis Loveday stellen. Designerin Marina Hörmanseder hat Kandidatin Angelina persönlich ausgewählt. Die fesche Tirolerin darf auf der Berlin Fashion Week mitlaufen. Die Eifersucht der Zurückgebliebenen ist riesengroß. Kurz bevor es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" in Zell am See Kaprun zur Entscheidung geht, stattet Topmodel Backstage Moderatorin Bianca Schwarzjirg den Models einen Besuch ab. Mit im Gepäck hat sie jede Menge spannender Informationen. Auch in Zell am See Kaprun und somit in der 9. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 steht für die restlichen KandidatInnen wieder eine Entscheidung an. Doch es gibt eine Überraschung!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick