Barbapapa und Familie: BorisJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 15: Barbapapa und Familie: Boris
12 Min.Folge vom 22.06.2024
Beim Spielen im Schnee entdecken die Kinder einen Babyelefanten. Er ist aus einem Tiertransporter ausgebrochen und braucht dringend ein sicheres Versteck. Heimlich nehmen sie den süßen Dickhäuter mit nach Hause und versuchen den neuen Mitbewohner vor ihren Eltern zu verbergen. Dummerweise ist ein Babyelefant aber alles andere als klein. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0