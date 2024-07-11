Barbapapa und Familie: Für MamaJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 31: Barbapapa und Familie: Für Mama
12 Min.Folge vom 11.07.2024
Die Barbapapas haben sich für Barbamamas Geburtstag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie haben ein tolles Musicalprogramm einstudiert. Barbalala hat dabei die Leitung übernommen. Sie würde gerne noch mehr proben, doch die anderen wollen lieber auf den Jahrmarkt gehen. Durch ein Missgeschick bleibt Barbabo allerdings in einem Automaten stecken. Bildquelle: ORF
