Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Für Mama

ORF KidsStaffel 1Folge 31vom 11.07.2024
Barbapapa und Familie: Für Mama

Barbapapa und Familie: Für MamaJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 31: Barbapapa und Familie: Für Mama

12 Min.Folge vom 11.07.2024

Die Barbapapas haben sich für Barbamamas Geburtstag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie haben ein tolles Musicalprogramm einstudiert. Barbalala hat dabei die Leitung übernommen. Sie würde gerne noch mehr proben, doch die anderen wollen lieber auf den Jahrmarkt gehen. Durch ein Missgeschick bleibt Barbabo allerdings in einem Automaten stecken. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen