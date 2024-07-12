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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Kleiner Schluckauf – große Folgen

ORF KidsStaffel 1Folge 32vom 12.07.2024
Barbapapa und Familie: Kleiner Schluckauf – große Folgen

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Barbapapa und Familie

Folge 32: Barbapapa und Familie: Kleiner Schluckauf – große Folgen

11 Min.Folge vom 12.07.2024

Familie Barbapapa verbringt einen gemütlichen Tag am See. Barbabo hat die Gelegenheit genutzt, ein tolles Bild zu malen. Damit möchte er an einem Wettbewerb teilnehmen. Doch dummerweise wird Barbabo von einem hartnäckigen Schluckauf geplagt. Nichts scheint dagegen zu helfen. Bildquelle: ORF

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