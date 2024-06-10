Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Geduld, Barbabravo

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 10.06.2024
Barbapapa und Familie: Geduld, Barbabravo

Barbapapa und Familie: Geduld, BarbabravoJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 4: Barbapapa und Familie: Geduld, Barbabravo

12 Min.Folge vom 10.06.2024

Die Kinder spielen verstecken im Garten. Leider ist Barbazoo nicht sonderlich erfolgreich dabei, die anderen zu finden. Irgendwann platzt Barbabravo der Kragen. Er verrät die Verstecke der anderen. Auch beim Tennis ist er schnell ungeduldig. Damit das Spielen mit Barbabravo wieder Spaß macht, will Barbalala ihm beibringen, sich in Geduld zu üben. Bild: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen