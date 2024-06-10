Barbapapa und Familie: Geduld, BarbabravoJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 4: Barbapapa und Familie: Geduld, Barbabravo
12 Min.Folge vom 10.06.2024
Die Kinder spielen verstecken im Garten. Leider ist Barbazoo nicht sonderlich erfolgreich dabei, die anderen zu finden. Irgendwann platzt Barbabravo der Kragen. Er verrät die Verstecke der anderen. Auch beim Tennis ist er schnell ungeduldig. Damit das Spielen mit Barbabravo wieder Spaß macht, will Barbalala ihm beibringen, sich in Geduld zu üben. Bild: ORF
