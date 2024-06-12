Barbapapa und Familie: Die Barba-MarsmännchenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 6: Barbapapa und Familie: Die Barba-Marsmännchen
12 Min.Folge vom 12.06.2024
Die Familie Barbapapa hat eine Rakete gebaut und ist damit auf den fernen Planeten Mars geflogen. Dort lernen sie eine Familie von schwarz-weißen Barba-Marsmännchen kennen, die in einem fruchtbaren Tal leben. Doch plötzlich wird das Tal von riesigen Pflanzen überwuchert. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0