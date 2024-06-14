Barbapapa und Familie: Barbabravo hat’s schwerJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 8: Barbapapa und Familie: Barbabravo hat’s schwer
11 Min.Folge vom 14.06.2024
Barbapapa hat eine köstliche Erdbeertorte gebacken. Barbabravo freut sich schon sehr darauf. Doch auf einmal ist die Erdbeertorte verschwunden! Barbabravo glaubt, den Übeltäter zu kennen. Aber wie soll er das beweisen? Bild: ORF
