Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Vorstellungsfolge 1

ATVStaffel 18Folge 1vom 02.06.2021
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Vorstellungsfolge 1

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Vorstellungsfolge 1Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Vorstellungsfolge 1

95 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 6

Freude, Herzklopfen und jede Menge Aufregung sind auch in der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" garantiert. Während der feurige Junggeselle Hias mit jeder Menge Action in sein Liebesabenteuer startet, geht es beim 37-jährigen Siegfried romantischer zur Sache. Im Doppelpack versuchen auch die beiden Brüder Christian und Gerald ihr Liebesglück. Zur großen Liebesreise aufgesattelt, wird auch bei dem 25-jährigen Johannes aus dem Bezirk Melk. Er sucht einen Mann zum Verlieben. Denn gerade in Zeiten wie diesen sind Herzklopfen und große Gefühle angesagter denn je.

