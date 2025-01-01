Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 5 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 5 - Die Hofwochen
Nach einer ausgelassenen ersten Party verwöhnt der fesche Waldbursche Mathias seine vier Mädels beim morgendlichen Kaffee mit Kuchen. Gleichzeitig steht für den Murtaler, der von seinen Hofdamen begeistert ist, eine schwierige Entscheidung an. Er wird nur drei seiner vier Damen auf die Alm mitnehmen. Wie groß wird die Enttäuschung ausfallen? In den Kitzbüheler Alpen heizt der charismatische Peter nicht nur mit dem Lagerfeuer seinen sechs Damen ein. Sorgt seine Striptease-Einlage bei allen für Begeisterung? Am nächsten Morgen stellt sich dann eine entscheidende Frage: Wo hat Hofdame Daniela geschlafen? Die Zimmerpartnerinnen haben sie vermisst, Peter dagegen wohl nicht. Doch dann kommt es zu einer großen Überraschung für den Tiroler Feschak: eine Dame möchte aus privaten Gründen abreisen. Beim Zillertaler Helmut wird die Stube mit Livemusik der „Ursprung Buam“ am ersten Abend zum Beben gebracht! Begeistert von seinen feschen Hofdamen, fordert Helmut eine nach der anderen zum energiegeladenen Tanz auf. Schnell kristallisiert sich heraus, wer zukünftig Chancen hat, erneut das Tanzbein mit ihm zu schwingen. Für eine der Damen ist der Abschied gekommen und sie verlässt die Alm mit einer bleibenden Aktion. Die gschaftigen Marillenbrüder Christian und Gerald lassen mit ihren Hofdamen Francine und Carina den Tag beim Flaschendrehen ausklingen. Am nächsten Tag lädt Christian seine Herzensdame Francine zum Wakeboarden ein und Gerald entführt seine Carina derweil an seinen Lieblingsplatz, den Marillengarten. Doch einem der beiden Brüder wird leider das Herz gebrochen. Im Innviertel erwartet uns eine Premiere, erstmals begeben sich Zwillinge gemeinsam auf Frauensuche. Bei den humorvollen Zwillingen Andreas und Sebastian haben sich überraschend einige Damen für beide Zwillingsbrüder gleichzeitig beworben.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick