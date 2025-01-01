Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 6 - Die Hofwochen

94 Min.

Die Herzen schlagen höher und die Gefühle spielen verrückt bei „Bauer sucht Frau“: Die humorvollen Zwillinge lassen nichts anbrennen, beim Murtaler Mathias kristallisiert sich eine Favoritin heraus und mehrere Damen treten freiwillig sowie unfreiwillig die Heimreise an.

