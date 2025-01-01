Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 6 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 6 - Die Hofwochen
94 Min.Ab 6
Die Herzen schlagen höher und die Gefühle spielen verrückt bei „Bauer sucht Frau“: Die humorvollen Zwillinge lassen nichts anbrennen, beim Murtaler Mathias kristallisiert sich eine Favoritin heraus und mehrere Damen treten freiwillig sowie unfreiwillig die Heimreise an.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen