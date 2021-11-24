Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 13 - Die Hofwochen

ATVStaffel 18Folge 13vom 24.11.2021
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 13 - Die Hofwochen

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 13 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 13: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 13 - Die Hofwochen

96 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 6

Die Brüder Andreas und Sebastian suchen die große Liebe im Doppelpack und scheinen diese gefunden zu haben! Die einzige Bäuerin in der Runde ist die Steirerin Astrid und bei der fließen diese Woche dicke Tränen...

Weitere Folgen in Staffel 18

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen