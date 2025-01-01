Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 9 - Die Hofwochen

96 Min.Ab 6

Im Murtal beim feschen Waldburschen Mathias kommt es zur finalen Entscheidung, im Innviertel bei den humorvollen Zwillingen Andreas und Sebastian nimmt das Buhlen um Aufmerksamkeit Fahrt auf und beim sehnsüchtigen Bergbauern Siegfried dürfen die Damen nach ihrer Anreise ihre Zimmer beziehen. Noch immer kann und will sich Peter nicht für eine der Damen entscheiden. Stattdessen wäre es ihm lieber, sich ein bzw. drei Kennenlernen über die Hofwoche hinweg offen zu halten.

