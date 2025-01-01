Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 9 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 9 - Die Hofwochen
96 Min.Ab 6
Im Murtal beim feschen Waldburschen Mathias kommt es zur finalen Entscheidung, im Innviertel bei den humorvollen Zwillingen Andreas und Sebastian nimmt das Buhlen um Aufmerksamkeit Fahrt auf und beim sehnsüchtigen Bergbauern Siegfried dürfen die Damen nach ihrer Anreise ihre Zimmer beziehen. Noch immer kann und will sich Peter nicht für eine der Damen entscheiden. Stattdessen wäre es ihm lieber, sich ein bzw. drei Kennenlernen über die Hofwoche hinweg offen zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen