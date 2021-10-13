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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 7 - Die Hofwochen

ATVStaffel 18Folge 7vom 13.10.2021
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 7 - Die Hofwochen

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Bauer sucht Frau

Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 7 - Die Hofwochen

95 Min.Folge vom 13.10.2021Ab 6

Beim g’standenen Zillertaler Helmut ist am Morgen nichts mehr so, wie am Abend zuvor: Staplerfahrerin Eveline ist von der letzten Nacht emotional schwer gezeichnet, die 47-jährige Beata weiß vieles, aber dann doch irgendwie nicht alles und Altenpflegerin Petra ist verwirrt, warum sie von ihren Gegenspielerinnen so plötzlich ignoriert wird. Bei Peter steht in der Zwischenzeit die nächste Entscheidung an und auch bei Mathias verlässt eine Hofdame überraschend den Hof.

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