Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 7 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 7 - Die Hofwochen
95 Min.Folge vom 13.10.2021Ab 6
Beim g’standenen Zillertaler Helmut ist am Morgen nichts mehr so, wie am Abend zuvor: Staplerfahrerin Eveline ist von der letzten Nacht emotional schwer gezeichnet, die 47-jährige Beata weiß vieles, aber dann doch irgendwie nicht alles und Altenpflegerin Petra ist verwirrt, warum sie von ihren Gegenspielerinnen so plötzlich ignoriert wird. Bei Peter steht in der Zwischenzeit die nächste Entscheidung an und auch bei Mathias verlässt eine Hofdame überraschend den Hof.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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