Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 22 - Das EventJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 22 - Das Event
Der große Tag für das "Bauer sucht Frau"-Hochzeitspaar Siegfried (38) und Sonja (24) nähert sich mit großen Schritten. Trauzeuge Mathias (27) steht Siggi mit Rat und Tat zur Seite und das Hochzeitsoutfit wird unter die Lupe genommen. Bei Siggi wird der Puls höher: "Die Aufregung steigt natürlich immer mehr." Aber auch Murtaler Mathias wird sich seiner wichtigen Rolle immer mehr bewusst: "Als er mir die Ringe überreicht hat, ist die Nervosität stark nach oben gegangen." Währenddessen kümmern sich die Hofdamen Helga, Johanna und Nicole, die die Trauzeugin ist, liebevoll um Sonja und helfen ihr beim Styling. Johanna freut sich mit der Braut mit: "Ich finde sie zuckersüß, ich freue mich für sie und dass ich ihr was geben kann mit dem Schminken, ist echt super." Sonja ist überglücklich: "So gestylt wurde ich noch nie. Ich bin bereit 'Ja' zu sagen und schon voll nervös und aufgeregt. Er ist der Mann meines Lebens." Nun haben es sich auch Ferdl (40) und seine Hofdamen Jasmin und Sabine bei Arabella zur Analyse der Hofwoche gemütlich gemacht. Beim Ziegenhirten aus dem Ötztal und Jasmin hat es am Ende der Hofwoche gewaltig geknistert und Ferdl verrät: "Wir sind ein Paar, in den Startlöchern. Ich bin froh, dass ich meine Pocahontas gefunden habe. Sie hat schon den Haustürschlüssel." Die beiden grinsen um die Wette. Was die Zukunft bringen soll, verraten die beiden Arabella in der Sendung.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick