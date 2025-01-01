Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 16 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 16 - Die Hofwochen
"Seit der letzten Staffel hat sich ganz viel getan bei mir, Gott sei Dank. Es hätte nichts besseres passieren können, als wie der ganze Weg gelaufen ist." Schon zwei Mal versuchte der Tiroler Sunnyboy Mario mit Hilfe von Arabella Kiesbauer das große Glück zu finden. Zuletzt war er als Single-Bauer in der 17. Staffel zu sehen. Doch die Liebe zu Colline scheiterte. Über Umwege hat es für den Tiroler aber doch geklappt. Bereits am Abschlussfest der Staffel hat ihn Amors-Pfeil wieder getroffen: Tatjana, ebenfalls keine #BSF-Unbekannte, hat ihm den Kopf verdreht. "Er hat einfach mein leben auf den Kopf gestellt", gesteht die Oberösterreicherin. Doch damit nicht genug: Die beiden werden Eltern, für Mario erfüllt sich damit ein Lebenstraum. "Dass ich selber Papa werde, das ist einfach das schönste, das es gibt" gesteht er. Für die Single-Bauern der 18. Staffel ist die große Reise jedoch noch nicht vorüber. Wer am besten im Sattel sitzt und dabei die beste Figur macht, können die drei Hofherren bei der großen Reitchallenge unter Beweis stellen. Den Parcours zeigt Johannes (25) aus Niederösterreich natürlich noch vor und hinterlässt Eindruck: "Wie ich den Johannes das erste Mal auf dem Pferd gesehen habe, das hat schon richtig scharf ausgesehen", sagt Dominik. Um ihren Traumbauern zu begeistern legen sich Dominik, Stefan und Mike so richtig ins Zeug. Zu Gewinnen gibt's nämlich nichts Geringeres als ein Einzeldate und vielleicht auch die mögliche Rettung davor, nach Hause geschickt zu werden. "Es war Spaß ohne Ende. Mit 150 PS unter dem Arsch so dahinglühen, ein Traum", erzählt Kärntner Walter (45). Seine letzte Hofdame Astrid und er haben eine Biketour geplant und können dabei ihre gemeinsame Leidenschaft ausleben. Doch schon bald steht den beiden ein wichtiges Gespräch beovr. "Ich habe generell das Problem, mich sieht jeder nur so als Kumpeltyp zum Spaß haben und Party machen", sagt Walter. Stellt sich nur noch die Frage, wie Astrid dazu steht. Auch bei Milchbauer Rainer (30) aus Oberösterreich und Ziegenwirt Ferdl (40) aus Tirol stehen entscheidende Momente bevor. Während es zwischen Rainer und seinen Hofdamen zu den ersten Annäherungsversuchen kommt und Anja und Manu immer mehr in die Offensive gehen, geht Ferdl etwas ruhiger an die Sache heran. Aber ob er damit auch den Geschmack seiner Hofdamen Sabine und Jasmin trifft?
