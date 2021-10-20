Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 8 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 8 - Die Hofwochen
Im Murtal wird es für den feschen Waldburschen Mathias (27) immer ernster. Er kann sich nach wie vor nicht zwischen seinen beiden Hofdamen Karina und Julia entscheiden. Vielleicht kann das lang erwartete Hoffest eine Entscheidung bringen. Mathias hat sich unter dem Motto „Hutparty” einiges einfallen lassen. Der Murtaler bekennt sich vor versammelter Mannschaft zu seiner Unentschlossenheit. Bei beiden Damen scheint er Schmetterlinge im Bauch zu haben. Im sonnigen Innviertel bricht der Morgen an und der feuchtfröhliche letzte Abend wird von Andreas und Sebastian (27) analysiert. Es gab erste Annäherungsversuche – die Andeutungen und Augen des älteren Bruders Andreas sprechen Bände. Eventuell hat er die letzte Nacht im Zimmer von Alexandra und Tanja verbracht. Sebastian und Nicole tragen trotz Müdigkeit ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Bevor es endlich ans Frühstück geht, müssen allerdings noch wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die unentschlossenen Damen sind gefragt, zu welchem der beiden Brüder sie sich mehr hingezogen fühlen. Beim Weltenbummler Peter (30) wird es Zeit für ein wenig Ernsthaftigkeit. Jedenfalls, wenn es nach dem Geschmack von Verena geht. Sie versucht klare Worte aus ihm herauszukitzeln. Der Tiroler Feschak wird aus der Reserve gelockt. Im Mürztal fällt der Startschuss für die Hofwoche von Bauer Siegfried (37). Und da dieser so sehnsüchtig auf seine Damen gewartet hat, steckt er all seine Kraft in die Vorbereitungen. Die Salzburgerin Sonja hat es ihm direkt angetan. Auch bei der kessen Steirerin Astrid (37, aus dem Bezirk Deutschlandsberg) ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Sie darf ihre Hofherren auswählen. Gar nicht so einfach bei solch einer großen Auswahl an bunten Briefen und unterhaltsamen Videobotschaften. Schlussendlich entscheidet sie sich für Heinz (35 Jahre) aus Kärnten, den Weinviertler Mario (36) und den Steirer Daniel (32).
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick