Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 23 - Das EventJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 23 - Das Event
Der sehnsüchtige Bergbauer Siegfried (38) aus der Steiermark hat seine große Liebe Sonja (24) bei den Hofwochen der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" gefunden und sofort gewusst, dass sie die Frau seiner Träume ist. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Bauer sucht Frau" bei ATV wurde in der Hofwoche ein Heiratsantrag gemacht und wird zum großen Staffelfinale die romantische Hochzeit im Kreise der Bäuer:innen und Hofdamen bzw. Hofherren gefeiert. ATV-Amor Arabella Kiesbauer und alle Anwesenden haben auf diesen großen Tag hingefiebert und nun ist es endlich so weit. Die entzückende Braut Sonja ist voller Freude: "Mein Herz schlägt sehr schnell und ich könnte die ganze Welt umarmen." Bräutigam Siegfried ist beinahe sprachlos vor Glück: "Dass es bei 'Bauer sucht Frau' so hinhaut und wir beim Event heiraten, ist wunderschön." Auch die anderen Bäuer:innen, Hofdamen und Hofherren sind überwältigt, Johanna: "Es war berührend, weil sie so entzückend sind. Einfach umwerfend." Auch der Tiroler Feschak Peter ist begeistert: "Ich vergönne es den beiden von Herzen, es ist super, dass sich hier zwei gefunden haben." Auch das Ambiente beeindruckte ihn: "Gewaltig, es war echt spektakulär da, mit der Musik, den Fackeln - richtig, richtig schön." Gerührt und ergriffen feiert die "Bauer sucht Frau"-Familie das Glück des Traumpaares und die Band "Fäaschtbänkler" spielt live das Lied zum Hochzeitstanz. Freudig und endlos glücklich endet die unvergessliche 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei ATV.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick