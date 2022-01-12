Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 19 - Das EventJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 19 - Das Event
Endlich kommen Bergbauer Siegfried (37) und seine Verlobte Sonja (23), die beiden Ehrengäste des diesjährigen Events, an. Beide beziehen ihre wunderschöne Suite, bevor es zum großen Wiedersehen kommt, bei dem sie den anderen auch die große Neuigkeit verkünden. Wie werden vor allem Siggis andere Hofdamen reagieren? Kurzerhand wird ein Polterabend organisiert, unter der Leitung vom feschen Waldburschen Mathias (27). Mathias freut sich für die beiden und wird auch als Trauzeuge fungieren: "Ich glaube, das passt echt richtig gut. So kann man nur sagen: 'Bauer sucht Frau' top." Die übrigen Hofdamen und Bäuerin Astrid (37) nehmen Sonja unter ihre Fittiche und bereiten ihr einen unvergesslichen Junggesellinnenabschied. Waldviertler Robert (36) muss sich im Gespräch mit Arabella einigen Fragen stellen. Hofdame Steffi hat mit dem Bauern nachträglich noch einiges zu klären. Sie ist der Meinung, dass er nach Anjas Abreise nicht mit offenen Karten gespielt hat. Doch er geht an die Sache entspannt heran: "Angespannt bin ich eigentlich gar nicht. Ich sehe es eher locker, weil ich ja nichts falsch gemacht habe." Inzwischen ist die große Runde fast vollständig, es fehlt nur noch der lässige Milchbauer Rainer (30). Seine Hofdamen Manu (29) und Anja (31), die mittlerweile gut befreundet sind, sind aber vor Ort und vereinbaren ein Videotelefonat mit ihm.
