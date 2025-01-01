Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 14 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 14 - Die Hofwochen
Der lockere Pferdewirt Johannes (25) aus dem Bezirk Melk ist ins erste Kennenlernen mit seinen drei Hofherren vertieft: „Jetzt geht es mir echt super, es sind alle voll lieb, ich glaube, es wird schwierig wen heimzuschicken.“ Zu Steirer Dominik (25) gesellen sich nun auch Salzburger Stefan (30) und Tiroler Mike (21). Während Mike bereits hin und weg von Johannes ist, sehen sich Dominik und Stefan bereits in den Favoritenrollen. Sind die Herren da etwas zu voreilig? In Tirol, beim fleißigen Ziegenhirten Ferdl (40), werden mit Unterstützung seiner Tante die letzten Vorbereitungen für die Ankunft der Hofdamen getroffen. Ferdl bleibt cool und grinst: „Mich bringt nicht so viel aus der Ruhe, ich habe einen geilen Arsch in der Hose. Ich bin für manche zu ruhig. Es ist die Zeit da, sich wieder richtig zu verlieben.“ Bergbauer Siegfried (37) aus dem Mürztal war vom ersten Augenblick an hin und weg von Hofdame Sonja. Die beiden genießen jeden einzelnen Moment miteinander. Doch zum Abschluss seiner Hofwoche hat sich Siegfried etwas besonders Ausgedacht: „Ich habe für die Sonja eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich war schon sehr nervös.“ Wie wird Sonja darauf reagieren? Für den lässigen Milchbauer Rainer (30) wird es ernst, die Hofdamen reisen an. Niederösterreicherin Viola (27), Salzburgerin Manu (29) und Tirolerin Anja (31) begeistern den 30-Jährigen aus dem Hausruckviertel und er strahlt über das ganze Gesicht: „Es sind alle drei sehr sympathisch. Ich möchte noch nicht sagen, ob ich eine Favoritin habe.“ Dem gelassenen Kärntner Walter (45) wird immer mehr bewusst, wie schwierig es ihm fällt, sich für eine der Damen entscheiden zu müssen. Johanna bittet ihn um ein Vier-Augengespräch, weil sie ihm etwas Persönliches mitteilen möchte. Wird das Walters Entscheidung beeinflussen?
