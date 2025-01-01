Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 17 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 17 - Die Hofwochen
Dem lässigen Milchbauer Rainer (30) aus Oberösterreich fällt die Entscheidung sichtlich schwer, versteht sich das Dreiergespann so gut miteinander, doch die Zeit für Zweisamkeit ist gekommen. Beim Lagerfeuer mit seinen Hofdamen Anja (31) und Manu (29) verkündet er schweren Herzens seine Entscheidung: "Es war richtig hart, dass ich es über die Lippen bringe, ich wollte keiner weh tun." Aber nur eine Dame lässt Rainers Herz wirklich höherschlagen. Beim lockeren Pferdewirt Johannes (25) in Niederösterreich wird es auch Zeit für das Hoffest. Unter den zahlreichen Gästen finden sich auch bekannte Gesichter aus der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau", der Südburgenländer Philipp und seine Petra sind zum Fest geladen. Die Beiden sind verliebt wie am ersten Tag: "Bei 'Bauer sucht Frau' mitzumachen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Du bist die beste Frau auf der ganzen Welt für mich." Für Johannes steht nach einer langen Partynacht die Entscheidung bevor, ob Steirer Dominik (25) oder Salzburger Stefan (30) die Heimreise antreten muss. Johannes verrät: "Ich habe für mich jetzt schon ein bisschen einen Favoriten, wo mein Herzerl ein bisschen höherschlägt." In Tirol kommen sich der fleißige Ziegenhirte Ferdl (40) und Jasmin (32) bei der gemeinsamen Arbeit immer näher und nach getaner Arbeit geht es hoch hinaus in die verschneiten Berge. Bringen ihre Gefühle sogar den Schnee zum Schmelzen und geht der gelassene Tiroler endlich in die Offensive? In Vorbereitung auf die große Hochzeit von Siegfried (37) und Sonja (23) darf selbstverständlich auch das passende Outfit nicht fehlen. Wie wird sich das Paar einkleiden? Und welches Kleid wählt Sonja? Weiter geht es 2022 mit den "Bauer sucht Frau"-Eventfolgen ab 5. Jänner um 20.15 Uhr bei ATV: Romantische und aufwühlende Liebesabenteuer liegen hinter den Single-Bäuer:innen der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" und ATV-Amor Arabella Kiesbauer lädt zum großen Wiedersehen nach den Hofwochen und zur großen Hochzeit von Siegfried und Sonja!
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick