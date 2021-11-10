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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 11 - Die Hofwochen

ATVStaffel 18Folge 11vom 10.11.2021
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 11 - Die Hofwochen

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Bauer sucht Frau

Folge 11: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 11 - Die Hofwochen

96 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 6

Romantik in wunderschöner Umgebung: Nicht immer hat man es als österreichischer Landwirt leicht, seine Liebe fürs Leben zu finden. Zwischen Melken, Stall-Ausmisten und Feld-Bestellen bleibt einfach zu wenig Zeit zum Flirten. Doch dank "Bauer sucht Frau" kann auch den schwierigen Fällen geholfen werden.

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