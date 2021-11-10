Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 11 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 11 - Die Hofwochen
96 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 6
Romantik in wunderschöner Umgebung: Nicht immer hat man es als österreichischer Landwirt leicht, seine Liebe fürs Leben zu finden. Zwischen Melken, Stall-Ausmisten und Feld-Bestellen bleibt einfach zu wenig Zeit zum Flirten. Doch dank "Bauer sucht Frau" kann auch den schwierigen Fällen geholfen werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen