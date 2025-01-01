Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 21 - Das EventJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 21: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 21 - Das Event
Nach einer turbulenten Hofwoche im Zillertal trifft Helmut (51) auf seine Hofdamen. Am Ende der Hofwoche schien es so, als hätte er mit Eveline das große Glück gefunden, doch es zogen dunkle Wolken auf. Eveline lässt kein gutes Haar am 51-Jährigen: "Er ist ein Schauspieler, ein Lügner, man spielt mit Gefühlen von Menschen nicht." Helmut bleibt gelassen: "Wenn irgendwelche Sachen behauptet werden, die nicht stimmen, dann erübrigt sich jeder weitere Kommentar von meiner Seite. Auf das Gesprächsniveau gebe ich mich nicht herab." Bräutigam Siegfried (37) und sein Trauzeuge Mathias (27) feilen inzwischen am Gelübde und damit es leichter von der Hand geht, hat sich Mathias etwas einfallen lassen. Zuerst wird einmal mit Schnaps angestoßen: "Ich habe einen kleinen 'Zungenlöser' vorbereitet, dann schreibt sich das Gelübde leichter." Mit viel Zuversicht geht der 27-Jährige an die Sache heran: "Der Siggi ist verliebt in die Sonja, ich bin jetzt auch verliebt, man braucht ja eigentlich nur das niederschreiben, was man fühlt." Nicht so gut lief es beim Tiroler Feschak Peter (30), ihm kamen bekanntlich während der Hofwoche die Hofdamen abhanden. Beim Wiedersehen mit Karo, Verena und Michelle zeigt er sich nachdenklich: "Im Nachhinein habe ich mich selber teilweise ein bisschen geschämt für meine Eskapaden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten entschuldigen." Eine Hofdame scheint davon beeindruckt zu sein.
