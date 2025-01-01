Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 10 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 10 - Die Hofwochen
94 Min.Ab 6
Beim sehnsüchtigen Bergbauern Siegfried werden die ersten Küsse verteilt. Die humorvollen Zwillingen Sebastian und Andreas bereiten das Hoffest vor. Bei der kessen Steirerin Astrid erreicht nun auch der letzte Bewerber den Hof. Zum Abschluss seiner Hofwoche hat sich der g’standene Zillertaler Helmut etwas ganz Besonderes für seine Herzdame Eveline einfallen lassen. Und die Hofwochen beim liebenswerten Kutscher Florian starten.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen