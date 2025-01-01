Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 10 - Die Hofwochen

ATVStaffel 18Folge 10
94 Min.Ab 6

Beim sehnsüchtigen Bergbauern Siegfried werden die ersten Küsse verteilt. Die humorvollen Zwillingen Sebastian und Andreas bereiten das Hoffest vor. Bei der kessen Steirerin Astrid erreicht nun auch der letzte Bewerber den Hof. Zum Abschluss seiner Hofwoche hat sich der g’standene Zillertaler Helmut etwas ganz Besonderes für seine Herzdame Eveline einfallen lassen. Und die Hofwochen beim liebenswerten Kutscher Florian starten.

