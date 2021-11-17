Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 12 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 12 - Die Hofwochen
Bei den humorvollen Zwillingen Andreas und Sebastian (27) aus Oberösterreich ist die Stimmung gedrückt. Nun liegt es an den beiden, gegenüber ihren Hofdamen endlich Farbe zu bekennen. Victoria und Alexandra warten auf eine Entscheidung von Andreas, der für Klarheit sorgen will: "Es ist fix mit der Entscheidung. Wir haben eine gemütliche, schöne Nacht gehabt.“ Bei Sebastian sind Nicole, Larissa und Magdalena in der Warteschleife. Der Konkurrenzkampf um Pferdebäuerin Astrid (37) aus der Steiermark ist voll entfacht, das bleibt auch der Steirerin nicht verborgen: "Ich merke schon, dass das Konkurrenzgehabe mehr wird und dass sie doch ein bisschen mehr zu flirten anfangen.“ Optisch und auch charakterlich könnten diese Herren kaum unterschiedlicher sein: "Beide Jungs sind super, der Mario ist der, der anpackt und Heinz mehr der Lustige. Im Moment sind beide gleich auf.“ Die Hofwoche vom gelassenen Kärntner Walter (45) nimmt an Fahrt auf. Die vierte und letzte Hofdame Astrid kommt bei ihm am Hof an. "Ich habe mich absolut richtig entschieden, dass ich sie ausgewählt habe. Es sind alle total ehrlich, natürlich, wirklich super.“ Bei Bergbauer Siegfried (37) aus der Steiermark gibt es den Geburtstag von Hofdame Sonja zu feiern und sie wird gleich mit Rosen überrascht: "Ich meine es wirklich ernst mit der Sonja und ich bin wirklich glücklich darüber, dass ich sie kennengelernt habe.“ Für den lockeren Pferdewirt Johannes (25) aus Niederösterreich beginnt das Liebesabenteuer: "Es hat mich irrsinnig gefreut, dass ich so viele Briefe bekommen habe, das hätte ich nicht geglaubt.“ Er hat die Qual der Wahl und entscheidet sich für drei potenzielle Traummänner.
