Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 20 - Das EventJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 20 - Das Event
In dieser Folge trifft Waldviertler Johannes (25) gemeinsam mit Arabella auf seine Hofherren Mike und Dominik zur Analyse der Hofwoche. Nur Stefan ist nicht vor Ort, dabei war er am Ende der Hofwoche ja der Auserwählte des feschen Pferdewirts. Hat ihm die Trennung von Johannes so zugesetzt? Johannes plaudert aus dem Nähkästchen: "Das Gefühl war da, Stefan war noch zwei, drei Tage nach der Hofwoche bei mir. Wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber es hat dann nicht sollen sein." Nur gut, dass Arabella für Johannes eine spannende Überraschung vorbereitet hat. Nach der romantischen Hofwoche beim Oberösterreicher Rainer (30) gehen die Hofdamen Anja und Manu in ein emotionales Wiedersehen. Viola kann krankheitsbedingt leider nicht vor Ort sein. Und auch der lässige Milchbauer Rainer konnte leider nicht persönlich anreisen und wird über Video dazugeschaltet. Arabella muss überrascht feststellen, dass sich zwischen Salzburgerin Manu und Rainer keine Beziehung entwickelt hat. Was ist passiert und gibt es doch noch eine Chance für die beiden? Dem Tiroler Feschak Peter (30) fehlen beim Wiedersehen mit Karo, Verena und Michelle die Worte: "Es fühlt sich irgendwie komisch an, wenn du sie wieder siehst und du weißt nicht, was du sagen sollst." Außerdem trifft der ehemals so gelassene Kärntner Walter (45) auf seine vier Hofdamen und ist nicht gerade entspannt, aber er hat Arabella an seiner Seite.
