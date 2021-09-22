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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 4 - Die Hofwochen

ATVStaffel 18Folge 4vom 22.09.2021
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 4 - Die Hofwochen

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Bauer sucht Frau

Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 4 - Die Hofwochen

93 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 6

Beim feschen Waldburschen Mathias (27) aus dem Murtal pocht das Herz noch immer auf hoher Frequenz. An der Kaffeetafel des Waldviertlers Robert (36) kommt Hofdame Anja (36) inklusive ihrer beider Windhunde dazu. Auch beim Zillertaler Helmut (51) finden die nächsten Bewerberinnen ihren Weg auf die Alm. Bei den gschaftigen Marillenbrüdern Christian (30) und Gerald (29) ist Action angesagt.

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