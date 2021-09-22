Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 4 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 4 - Die Hofwochen
93 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 6
Beim feschen Waldburschen Mathias (27) aus dem Murtal pocht das Herz noch immer auf hoher Frequenz. An der Kaffeetafel des Waldviertlers Robert (36) kommt Hofdame Anja (36) inklusive ihrer beider Windhunde dazu. Auch beim Zillertaler Helmut (51) finden die nächsten Bewerberinnen ihren Weg auf die Alm. Bei den gschaftigen Marillenbrüdern Christian (30) und Gerald (29) ist Action angesagt.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen