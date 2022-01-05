Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 18 - Das EventJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 18 - Das Event
67 Min.Folge vom 05.01.2022Ab 6
Turbulente Liebesabenteuer liegen hinter den Single-Bäuer:innen der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau". Am Mittwoch wird es Zeit die Erlebnisse in den Eventfolgen gemeinsam mit ATV-Amor Arabella Kiesbauer Revue passieren zu lassen. Und so viel sei verraten: Es wird geheiratet.
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Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen