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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 18 - Das Event

ATVStaffel 18Folge 18vom 05.01.2022
Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 18 - Das Event

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Bauer sucht Frau

Folge 18: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 18 - Das Event

67 Min.Folge vom 05.01.2022Ab 6

Turbulente Liebesabenteuer liegen hinter den Single-Bäuer:innen der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau". Am Mittwoch wird es Zeit die Erlebnisse in den Eventfolgen gemeinsam mit ATV-Amor Arabella Kiesbauer Revue passieren zu lassen. Und so viel sei verraten: Es wird geheiratet.

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