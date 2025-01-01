Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Staffel 19 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vor

Staffel 19 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vor

95 Min.Ab 6

Arabella Kiesbauer ist auch in der 19. Staffel wieder in ganz Österreich unterwegs, um unsere Bauern zu verkuppeln. Auch diesmal dreht sich wieder alles um die Liebe! Vierzehn Bauern und eine Bäuerin sorgen diesmal für jede Menge Unterhaltung, Gesprächsstoff und natürlich romantische Stimmung, wenn sie mit Arabellas Unterstützung die Partnerin fürs Leben suchen.

