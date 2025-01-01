Staffel 19 Folge 24: Das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 24: Staffel 19 Folge 24: Das große Finale
Das große Finale von Bauer sucht Frau rückt in greifbare Nähe. Helmut bereitet eine ganz besondere Überraschung für seine Petra vor... Elena ist kurz vor der Aussprache mit Robert, dem gewitztem Schafbauern, und ziemlich aufgeregt. Wie ging es nach der Hofwoche zwischen ihr und Robert weiter? Rudi, der fesche Jungbauer sucht vor der Aussprache mit Arabella das Gespräch zu Erwin und Martin. Er erzählt, dass er nicht mehr mit Isabella zusammen ist. Woran ist die junge Liebe gescheitert? Alex, der tüchtige Gemüsebauer hat sich ach seiner missglückten Aussprache wieder beruhigt und ist nun bereit für sein Blind Date. Marie ist extra angereist, um den Jungbauern kennenzulernen. Nutzt Alex seine zweite Chance? Endlich ist es so weit. Das große Staffelfinale von Bauer sucht Frau wird standesgemäß von den Fäaschtbänklern eingeleitet. Doch das eigentliche Highlight soll erst noch kommen. Vor einem brennenden Fackelmeer nimmt Helmut all seinen Mut zusammen und trägt seiner Petra seinen A capella-Song vor und geht vor ihr auf die Knie, um die Fragen aller Fragen zu stellen. Doch wird Petra wirklich „Ja“ sagen?
