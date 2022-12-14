Staffel 19 Folge 17: Romantische RitterspieleJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Staffel 19 Folge 17: Romantische Ritterspiele
Der resche Gailtaler Piet verkündet, dass es heute auf seine Alm geht! Auf die Damen warten ein richtiges Abenteuer und Natur pur. So müssen sie sich auf einfachste Lebensverhältnisse einstellen. Auf der Alm angekommen bereiten die Damen das Abendessen vor, denn Piet hat Freude zum Essen eingeladen. Beim Kochen haben sie die Möglichkeit unter vier Augen über ihre Gefühlslage zu sprechen. Der fleißige Oberösterreicher Dominik ist noch immer in Gesellschaft von gleich drei Frauen. Julia, Anna und Steffi buhlen um das Herz des 33-Jährigen. Während der Vorbereitungen für das große Hoffest nimmt sich Dominik für alle seine drei Mädels nochmals Zeit, um Einzelgespräche zu führen. Euphorisch werden dann alle am Hoffest empfangen. Auf dem Fest trinken, schunkeln sie gemeinsam und lernen Dominiks Freunde kennen. Das steirische Energiebündel Markus möchte seinen beiden Hofdamen sein Hobby, das Mittelalter und die Kämpfe etwas näherbringen. Vielleicht kann eine der Damen beim Speerwerfen sein Herz erobern? Am Abend verbringen sie wieder Zeit zu dritt auf dem Hoffest. Beim schneidigen Forstwirt Martin startet der Tag mit einem ausgedehnten Frühstück und er verrät seinen beiden verbliebenen Hofdamen seinen Plan für den Tag. Aber sein Plan passt nicht mit dem Plan von Hofdame Michelle zusammen. Sie möchte noch heute Heimfahren, denn bei ihr hat es nicht gefunkt. So fahren Martin und Vanessa nun alleine auf ein Feld, um dort ein romantisches Picknick zu machen. Am Abend genießen die beiden frisch Verliebten ein rauschendes Fest mit der Familie und Freunden von Martin und Vanessa. Der tüchtige Gemüsebauer Alexander möchte diesmal klären: Wie stellen sich seine verbliebenen Hofdamen bei der Arbeit an. Um dies herauszufinden, gehen die drei in den Schweinestall. Nachdem der Landwirt den beiden Frauen das Ausmisten einmal gezeigt hat, sollen die beiden es einmal ausprobieren. Für Stephanie ist klar, dass sie und Alex gut zusammen passen, Silke hingegen zweifelt ob Alex überhaupt Interesse an ihr hat. Kann die Fragestunde am Abend bei einem guten Glas Wein die Meinungen noch einmal ändern?
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick