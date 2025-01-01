Staffel 19 Folge 16: Auf HasenjagdJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Staffel 19 Folge 16: Auf Hasenjagd
Der resche Gailtaler Piet möchte heute mit seinen drei Hofdamen die ersten landwirtschaftlichen Aufgaben machen. Doch bevor es dazu kommt, sucht Silvia ein Einzelgespräch mit ihm. Sie möchte noch heute abreisen, denn zwischen den beiden gibt es ihrer Meinung nach einfach keine Chemie. Nach der Abreise geht es in den Stall. Während Joyce den Kuhmist von der Wand kratzt, mistet Susanne den Stall aus. Da die beiden Frauen Piets Aufgaben mit Bravour lösen, gehen die drei anschließend auf das Kirchenfest. Beim schneidigen Forstwirt Martin geht es nach dem Frühstück mit dem „Pinzgauer“ zu den Hochlandrindern. Dort müssen die drei Hofdamen beweisen, dass sie keine Berührungsängste beim Umgang mit den sanften Riesen haben. Nach der Arbeit kehren die vier in einem Gasthaus ein und der Forstwirt eröffnet seinen Damen, wer als nächstes die Heimfahrt antreten muss. Beim tüchtigen Gemüsebauer Alex bringt der Morgen eine böse Überraschung: Ronyas Kaninchen sind ausgebüchst und bis auf ein paar Hasenköttel spurlos verschwunden. In zwei Teams machen sich alle auf die Suche. Am Abend steht das Hoffest an. In der Steiermark schwingen sich die Frauen von Markus heute aufs Pferd. Nach dem Ausritt geht das Trio zu einer Schnapsbrennerei. Am Abend wünscht der Steirer seinen beiden Frauen eine Gute Nacht. Doch noch ist er eher schüchtern, denn er möchte nichts falsch machen. Wird sich das in den kommenden Tagen noch ändern? Beim fleißigen Oberösterreicher Dominik genießen die Frauen den Abend am Lagerfeuer mit einem Glas Wein. Dominik nutzt die Gelegenheit, allein mit der 28-jährigen Olivia zu sprechen, denn schließlich hat er noch nicht viel über sie erfahren. Wird ihm dieses Gespräch bei seiner ersten Entscheidung helfen? Am nächsten Tag geht es zu den Schafen. Der fleißige Oberösterreicher möchte testen, wie sich die Frauen beim Zäune aufstellen und Schafe treiben anstellen. Wird eine der Frauen bei diesen Aufgaben herausstechen und so das Herz des Landwirts erobern?
