Staffel 19 Folge 10: Ansichtssache
Bauer sucht Frau
Folge 10: Staffel 19 Folge 10: Ansichtssache
In Oberösterreich holen der gesellige Heidelbeerbauer Sigi und Hofdame Katharina Hofdame Sonja mit einem blumengeschmückten Traktoranhänger vom Bahnhof ab. Der Heidelbeerbauer ist von Anfang an begeistert von seinem „blonden Engel“. Am Abend gesellt sich dann auch Hofdame Nummer drei, die 25-jährige Niederösterreicherin Sandra dazu. Der Morgen des zweiten Tages bricht beim herzigen Tiroler Franz an und der 50-Jährige erprobt seine neu erworbenen Kochkenntnisse, indem er seinen Damen ein Frühstück vorbereitet. Auch die Damen sind schon auf den Beinen: Während Vorarlbergerin Andrea Ordnung in ihr Zimmer bringt, treiben Helga die Zweifel umher, ob der Tiroler wirklich der richtige Bauer für sie ist. Beim goldigen Mostviertler Edi kommt auch die letzte Dame Verena am Hof an. Nach dem ersten kurzen Kennenlernen zeigt Edi den seinen Bewerberinnen ihre Zimmer und trägt natürlich als Gentleman ihre Koffer nach oben. Wie werden die Zimmer eingeteilt? Wer schläft zu zweit und wer alleine? Bei Marius bereiten sich die Frauen für das Hoffest vor. Während der Nacht wird nicht nur getanzt, geküsst und gefeiert, die Hofdamen haben auch die Chance, Marius‘ Freunde kennenzulernen. Hofherr Patrick darf sich gleich beweisen und wird von Pferdewirtin Stefanie mit dem Pferd abgeholt. Doch Patrick scheint von der Idee gar nicht begeistert. Scheitert das Kennenlernen bereits in den ersten Augenblicken?
