Staffel 19 Folge 20: Das große WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Staffel 19 Folge 20: Das große Wiedersehen
Während Marius noch mit seiner Höhenangst in der Gondel zu kämpfen hat, kommen unten im Tal seine drei Hofdamen an. Babsis Vater darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Wie werden die drei Frauen auf Marius und Melanie reagieren? Auch Gemüsebauer Alex kommt nun endlich in der Tirol Lodge an. Was ist nach seiner Hofwoche mit ihm und Silke geschehen? Kann Arabella vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Der gesellige Heidelbeerbauer Sigi hat er leider nicht seine einstige Liebe Sandra, sondern eine Menge Heidelbeer-Gin im Gepäck. Nach einer Odyssee an Pannen haben es nun auch endlich die letzten Bauern und ihre Begleitungen nach Tirol geschafft. Aus einem Taxi steigen feuchtfröhlich, tanzend und lachend Florian, der fröhliche Milchbauer und seine Marlene aus, aber auch Steffis Hofherr David, Sigis Hofdame Sandra, der goldige Mostviertler Edi und seine neue Herzensdame Lisa steigen aus dem Auto aus und freuen sich auf das Wiedersehen. Der herzige Tiroler Franz plant inzwischen eine Überraschung für seine Andrea. Er möchte ihr gern ein Dirndl kaufen. Wird er wohl das richtige Dirndl für seine große Liebe wählen und wird es ihr am Ende auch passen? Ihr Größe kennt er nämlich nicht.
