Staffel 19 Folge 22: Die vibrierende Heugabel
Bauer sucht Frau
Folge 22: Staffel 19 Folge 22: Die vibrierende Heugabel
Der schneidige Forstwirt Martin und Dominiks ehemalige Hofdame Stephanie sind sich in der Nacht nähergekommen. Bei einer romantischen Kutschfahrt möchte der Steirer die 28-jährige Oberösterreicherin näher kennenlernen. Hat sich da etwa ein neues Traumpaar gefunden? Auch Sigi ist im Flirtmodus, doch bei der Aussprache mit seiner Hofdame Sandra stellt sich heraus, dass er sehr verliebt in sie war. Petra weicht nicht mehr von der Seite des leidenschaftlichen Kärntners Helmut. Wie wird sie wohl auf die Bilder der Hofwoche reagieren? Einerseits sind es ihre gemeinsamen romantischen Momente, aber anderseits wird sie auch noch einmal mit Helmuts Flirtereien konfrontiert sein. Das steirische Energiebündel Markus versucht sein Glück mit der legendären Liebesheugabel bei den Damen. Wird eine Frau sie zum Vibrieren bringen? Der fröhliche Milchbauer Florian und seine Marlene sehen dem Wiedersehen mit Sophie und Anna ganz entspannt entgegen. Doch sind die anderen beiden Hofdamen auch so entspannt oder haben sie noch ein paar offene Punkte mit den beiden zu klären?
