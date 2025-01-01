Staffel 19 Folge 23: Die Schmerzen der LiebeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Staffel 19 Folge 23: Die Schmerzen der Liebe
Der herzige Tiroler Franz betritt gemeinsam mit seiner Herzdame Andrea den beheizten Außenpool im Wellnessbereich. Ein gewagtes Unterfangen für Nichtschwimmer Franz. Wie es für Piet und Susanne nach der Hofwoche weitergegangen ist, soll in der großen Aussprache geklärt werden. Während bei Piet mehr Fragen als Antworten bestehen, kann sich Susanne dazu abwesenheitsbedingt nicht äußern. Nur gut, dass Joyce zur Stelle ist, um Licht ins Dunkel zu bringen... Eine Überraschung hat der spritzige Weinviertler Marius für seine Melanie geplant: ein Partner-Tattoo. Wie reagiert Melanie darauf? Für die entzückende Pferdewirtin Steffi steht derweil die Aussprache mit ihren Hofherren an. Während David vor Ort ist, wird Sebastian per Video zugeschaltet. Doch wo ist Hofherr Patrick? Anschließend ruft Arabella zum Bootcamp! Hier treten vier Paare gegeneinander an: Helmut und Petra, Edi mit seiner neuen Freundin Lisa, Flo und Marlene sowie Markus und Julia. Wer wird das Rennen machen? Zu guter Letzt steht die Aussprache beim goldigen Mostviertler Edi an. Anwesend ist allerdings nur Sophie. Dennoch ist Edi nicht allein gekommen. Der Niederösterreicher wird von seiner neuen Freundin Lisa begleitet.
