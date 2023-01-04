Staffel 19 Folge 19: Die EventfolgenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Staffel 19 Folge 19: Die Eventfolgen
67 Min.Folge vom 04.01.2023Ab 6
Einige Wochen sind ins Land gezogen seit die Hofwochen vorbei sind und nun ist es endlich so weit! Das große Staffelfinale startet in der Tirol Lodge am Wilden Kaiser. Hier lernen sich an diesem Wochenende alle Bauern, Bäuerin Stefanie und natürlich alle Bewerberinnen und Bewerber kennen. Arabella persönlich hat zu diesem großen Wiedersehenswochenende eingeladen und wird in ihrer unnachgiebigen Art allen auf den Zahn fühlen, wie es bei ihnen nach den Hofwochen weitergegangen ist. Aber die Party darf natürlich auch nicht fehlen und dafür hat Arabella den einen oder anderen Überraschungsgast eingeladen!
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen