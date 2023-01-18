Staffel 19 Folge 21: Wilde PartynachtJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 21: Staffel 19 Folge 21: Wilde Partynacht
Am Abend kocht die Stimmung in der Ellmauer Hex. Die Toten Lederhosen spielen auf und das Tanzbein wird geschwungen. Neben alten Paaren finden sich auch neue Pärchen, vor allen Dingen auf der Tanzfläche. Landwirt Markus sucht die Aussprache mit Hofdame Julia. Auch der gesellige Heidelbeerbauer Sigi bekundet bei dem Spiel Wahrheit oder Pflicht immer wieder seine Gefühle für Sandra. Sie scheint diese aber nicht zu erwidern. Der besonnene Bergbauer Erwin und Martina sprechen über ihre eigentlich zauberhafte Hofwoche und das Ende ihrer Liebesgeschichte. Was waren die Gründe für ihre Trennung, obwohl es nach der großen Love Story aussah? Franz möchte seiner Andrea seine Überraschung überreichen. Wie wird sie wohl reagieren? Doch der Abend ist noch lange nicht zu Ende. Es wird noch wild getanzt und eine rauschende Feier.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick