Staffel 19 Folge 09: Gespannte ErwartungenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Staffel 19 Folge 09: Gespannte Erwartungen
Um die Aufregung vor der Hofwoche zu beruhigen legt die entzückende Pferdewirtin Stefanie mit ihrer Freundin erst noch eine Meditations-Session ein, ehe sie im Haus die letzten Handgriffe tätigt, bevor bereits die ersten Hofherren anreisen. Oberösterreicher Sigi wird bei der Auswahl seiner Hofdamen von seinem guten Freund Daniel unterstützt. Schließlich fällt die Wahl auf Oberösterreicherin Katharina, Niederösterreicherin Sandra und Bayerin Sonja. Sein Freund Florian hat es bereits vorgemacht und sein Happy End mit Marlene gefunden, jetzt ist auch Edi, der goldige Mostviertler an der Reihe, seine Bewerberinnen auf dem Hof zu begrüßen. Drei Damen sollen heute am Hof in Niederösterreich ankommen und damit sich Edi denen ganz widmen kann schaut er zuvor in den Stall und erledigt die letzten Arbeiten. Die ersten Hofdamen werden dann mit Schnaps begrüßt. Marius, der spritzige Weinviertler, besucht mit seinen Hofdamen Bozena und Babsi seinen guten Freund Patrick, bei dem die drei direkt in den Pool springen und natürlich darf auch hier der Sekt nicht fehlen. Aber es ist nicht alles eitel Sonnenschein, auf der Poolparty... Der herzige Tiroler Franz durfte bereits die Wienerin Helga auf seinem Hof begrüßen. Nun ist die zweite Hofdame, Vorarlbergerin Andrea, angereist. Bereits am ersten Abend kristallisiert sich heraus, dass die Chemie zwischen Franz und Andrea stimmt, während Helga sich schwertut, eine Verbindung zu dem Bauern aufzubauen. Der gewitzte Schafbauer Robert hat einen "Wellnessbereich im Freien" vorbereitet: eine gefüllte Wanne auf der Wiese sowie Sektflasche und Gläser. Trotz der romantischen Geste tut sich Robert aber immer noch schwer, sein Schneckenhaus zu verlassen. Werden die beiden sich wirklich die Chance geben, sich näher kennen zu lernen?
